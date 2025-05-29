Washington Eyaleti'nde Parkta Silahlı Saldırı: 7 Yaralı
ABD'nin Washington eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırı sonrası yetkililer soruşturma başlattı.
ABD'nin Washington eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Washington eyalet polisi, Lakewood şehrindeki Harry Todd Parkı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişinin vurulduğunu açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yetkililer, saldırıya yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya