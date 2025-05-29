Washington Eyaleti'nde Parkta Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

Washington Eyaleti'nde Parkta Silahlı Saldırı: 7 Yaralı
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ABD'nin Washington eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırı sonrası yetkililer soruşturma başlattı.

ABD'nin Washington eyaletinde bir parkta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Washington eyalet polisi, Lakewood şehrindeki Harry Todd Parkı'nda gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişinin vurulduğunu açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer, saldırıya yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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