Washington'da Ulusal Muhafız Askerlerine Saldırı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington DC'de Beyaz Saray'dan birkaç blok uzaktaki bir noktada iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu bildirdi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, silahlı saldırı hakkında, "Beyaz Saray bu trajik durumu biliyor ve aktif olarak takip ediyor" dedi.

Leavitt, "Başkan bilgilendirildi" diye ekledi.

Personelin sağlık durumuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Washington polisi, olayın failinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber gelişiyor...