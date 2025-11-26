Haberler

Washington'da Ulusal Muhafız Askerlerine Saldırı

Washington'da Ulusal Muhafız Askerlerine Saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington DC'de iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu açıkladı. Beyaz Saray, durumu takip ediyor ve Başkan bilgilendirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington DC'de Beyaz Saray'dan birkaç blok uzaktaki bir noktada iki Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu bildirdi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Karoline Leavitt, silahlı saldırı hakkında, "Beyaz Saray bu trajik durumu biliyor ve aktif olarak takip ediyor" dedi.

Leavitt, "Başkan bilgilendirildi" diye ekledi.

Personelin sağlık durumuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Washington polisi, olayın failinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber gelişiyor...

BBC
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Meteoroloji il il sıralayıp tarih verdi! Her yer beyaza bürünecek

Meteoroloji il il sıralayıp tarih verdi! Her yer beyaza bürünecek
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Eric Trump, Bitcoin madencilik tesisini sanal turda tanıttı

Trump'ın oğlu tanıttı: Bitcoin'in kalbi burada atıyor
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Mide bulandıran görüntüler! İhbar edilmeseler hepsini halka yedireceklerdi

Mide bulandıran görüntüler! Hepsini halka yedireceklerdi
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.