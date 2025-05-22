Washington'da Silahlı Saldırı: 2 İsrail Elçilik Çalışanı Hayatını Kaybetti

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında 'anlamsız' şekilde öldürüldüğünü belirtti. Noem, olayın incelendiğini kaydederek, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını' vurgulayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Basın toplantısında konuşan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı. Smith, Rodriguez'in gözaltına alındığını kaydederek, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra 'Özgür Filistin' diye bağırdığını ifade etti.