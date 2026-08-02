Haberler

Washington’da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi

Washington’da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Washington eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.

ABD'nin Washington eyaletinde orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.

ABD'nin Washington eyaletinin Spokane kentinde hızla yayılan orman yangını nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. Yetkililer, 2 bin 300 dönümlük alanın yandığını belirterek, binlerce aile için tahliye emri verildiğini açıkladı.

Washington Ulusal Muhafızları ise yangınları söndürmeye çalışan acil durum ekiplerine destek vermek üzere bölgeye personel sevk edildiğini duyurdu. Eyalet genelinde en az 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiği ve yılın başından itibaren 425 bin dönümden fazla alanın yandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Otomobilin takla attığı anlar kamerada: Aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 çocuk kurtuldu

Otomobilin takla attığı anlar kamerada
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü