Washington'da büyük patlama iddiası! Sesler Beyaz Saray'dan da duyuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Beyaz Saray'dan da duyulan sesle ilgili bölgede yaşayan insanlar 'patlama yaşandığı iddiasıyla' büyük bir telaşla sosyal medyada paylaşımlar yaparken, sesin kaynağının tatbikat yapan F-16 uçakları olduğu anlaşıldı.

ABD'nin Washington eyaletinde akşam saatlerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Şehirde duyulan sesin dışında, herhangi bir patlamaya dair başka belirti olmazken, panik içindeki insanlar sesle ilgili farklı düşüncelere kapıldı.

SESİN KAYNAĞI SONİK PATLAMA

Sesin duyulup olayın sosyal medyada yayılmasından kısa bir süre sonra, olayın aslı anlaşıldı. Sesin, bölgede tatbikat yapan Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lardan çıktığı anlaşıldı. İlk verilere göre sesin, F-16'ların belli bir hızı aştıktan sonra yarattığı 'sonik patlama' etkisinden kaynaklandığı öğrenildi.