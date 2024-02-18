Vücudunda kasılmaya bağlı çürümeler var! Aleksey Navalni'nin cansız bedeni cezaevinde 55 kilometre uzakta bulundu

Cezaevinde şüpheli şekilde ölen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cesedi cezaevinden 55 kilometre uzaklıkta bulundu.

NAVALNİ'NİN CESEDİ CEZAEVİNDEN 55 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Cezaevinde ölümü dünya kamuoyunda büyük ses getiren, Rusya muhalefetinin önde gelen isimlerinden Aleksey Navalni'nin cesedine sonunda ulaşıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden olan Navalni'nin cesedi cezaevinden 55 kilometre uzaklıkta bulundu.

VÜCUDUNDA KASILMAYA BAĞLI ÇÜRÜMELER VAR

Rusya'daki siyasi ve sosyal konular üzerine yayın yapan Novaya Gazeta Europa'da yer alan habere göre, Navalni'nin cesedi tutukluluk süresinin devam ettiği "Kutup Kurdu" kolonisi olarak bilinen Yamal-Nenets cezaevinden yaklaşık 55 km uzaklıktaki Salehard Hastanesi morgunda bulundu. Navalni'nin vücudunda kasılmalara bağlı çürükler olduğu belirtildi.

Aleksey Navalni

CESEDİNİ ALMAYA GİDEN ANNESİNE OLUMSUZ YANIT

Rus yönetimi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Navalni için düzenlenen protestolarda 400'den fazla kişi gözaltına alınırken muhalif ismin morgda olmadığının ortaya çıkması tartışma yarattı. Navalni'nin cesedini almak için Sibirya'daki morga giden annesine beden üzerinde incelemelerin devam ettiği söylendi. Bu durum ve gelen çelişkili açıklamalar, Rus yönetiminin Navani'nin gerçek ölüm nedenini gizlediği yönünde iddialara yol açtı.

BİR GÜN ÖNCE EŞİNE MESAJ YOLLAMIŞTI

Hükümete yönelik yolsuzluk karşıtı kampanyanın lideri olan Navalni, ölümünden bir gün önce eşine yolladığı Sevgililer Günü mesajında "Bebeğim, biliyorum her şey şarkıdaki gibi. Aramızda şehirler var. Ama ben seni hep yanımda hissediyorum" demişti.

ÜLKENİN ÜCRA BİR BÖLGESİNDE HAPİSHANEDE TUTULUYORDU

Almanya'da zehirlenme şüphesiyle uzun süre hastanede yattıktan sonra Rusya'ya dönen Navalni, 2021'den bu yana ülkenin ücra bir bölgesinde hapishanede tutuluyordu.

PUTİN'İ ELEŞTİREN MUHALİF İSİMLER BİR BİR HAYATINI KAYBETTİ

Bugüne kadar Rusya lideri Vladimir Putin'i eleştiren çok sayıda muhalif isim şüpheli şekillerde hayatını kaybetmişti. Son olarak Putin'e karşı başarısız bir isyan başlatan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ağustosta bir uçak kazasında ölmüştü.