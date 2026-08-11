Adalet Bakanı Gürlek: Vize usulsüzlüğü soruşturmasında 49 gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize başvuru sürecindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gürlek soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütüldüğünü duyurdu.Bakan Gürlek, savcıların, "doğrudan vize alınmasının fiilen imkansız hale getirildiği" iddiasını araştırdığını açıkladı.Yapılan mali denetimin Ocak 2024-Temmuz 2026 arasını kapsadığı açıklandı.Schengen vizesi başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu sistemiyle ilgili iddialar Meclis gündemine taşınmıştı.Hükümet Haziran ayında açıklamıştı.Bakan Gürlek açıklamasında, soruşturmanın "bot" olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla randevuların toplu şekilde alındığı şüphesi üzerinden yürütüldüğünü de duyurdu.Buna ek olarak aşağıdaki iddialar hakkında da "güçlü bulgular" olduğu açıklandı: Özellikle yaz aylarında Schengen vize randevusu bulmak giderek zorlaşıyor.Daha kolay randevu bulabilmek ve hızlı bir vize süreci işletebilmek için, aracı şirketlerden hizmet almak ve bazı ek ödemeler yapmak gerekiyor.Gürlek soruşturmanın İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 ayrı adreste yürütüldüğünü de duyurdu.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Schengen başvuru süreçlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekmişti."Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor" diyerek usulsüzlük iddiasında bulunmuştu.Randevuların " 300, 500, hatta acil durumlarda bin avroya kadar çıkan fiyatlara" satıldığını öne sürmüştü.Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun Schengen vize istatistiklerine göre Türkiye, 2025'te 1 milyon 268 bin başvuru ile Çin'den sonra en çok Schengen vizesi başvurusu yapılan ikinci ülke oldu.