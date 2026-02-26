Haberler

Macaristan Başbakanı Orban'dan Zelenskiy'e açık mektup

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yazdığı açık mektupta, Druzhba petrol boru hattının derhal yeniden açılması çağrısında bulundu. Orban, Zelenskiy'i Macaristan'a karşı olan politikasını değiştirmeye davet etti.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e hitaben açık mektup yayımlayarak, Druzhba (Dostluk) petrol boru hattının derhal yeniden açılması çağrısında bulundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yönelik bir açık mektup kaleme aldı. Sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy'i Brüksel ve Macar muhalefetiyle iş birliği yapmakla eleştiren Orban, "Dört yıldır, egemen Macar hükümetinin ve Macar halkının Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tutumunu kabullenemediniz. Dört yıldır Macaristan'ı ülkeniz ile Rusya arasındaki savaşa zorlamak için çalışıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

'MACARİSTAN KARŞITI POLİTİKANIZI DEĞİŞTİRİN'

Orban, Brüksel ve Macar muhalefetinin ülkede Ukrayna yanlısı bir hükümet kurmak için Zelenskiy ile koordineli çalıştığını savunarak, "Sizin, Brüksel'in ve Macar muhalefetinin Macaristan'da Ukrayna yanlısı bir hükümeti iktidara getirmek için çabalarınızı koordine ettiğinizi görüyoruz. Son günlerde Macaristan'ın enerji tedariki için kritik olan Druzhba (Dostluk) petrol boru hattını engellediniz. Eylemleriniz Macaristan'ın çıkarlarına aykırıdır ve Macar ailelerinin güvenli, uygun fiyatlı enerji tedarikini tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle sizi Macaristan karşıtı politikanızı değiştirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞA KATILMAK İSTEMİYORUZ'

Macar halkının savaşa katılmak istemediğinin altını çizen Orban, "Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumdan biz sorumlu değiliz. Ukrayna halkıyla dayanışma içindeyiz ancak savaşa katılmak istemiyoruz. Savaş çabalarını finanse etmek ve enerjiye daha fazla para ödemek istemiyoruz. Sizi Druzhba (Dostluk) petrol boru hattını derhal yeniden açmaya ve Macaristan'ın enerji güvenliğine yönelik her türlü saldırıdan kaçınmaya çağırıyorum. Macaristan'a daha fazla saygı gösterin" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
