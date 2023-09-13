Vietnam'da bir apartmanda çıkan yangında çoğu çocuk çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Hanoi'deki apartman yangınında çok sayıda ölü ve yaralı var. Yangın gece başladı, ancak sabaha kadar kontrol altına alındı. Ölü sayısı henüz net değil, ancak en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yangın nedeniyle mahsur kalanlar için kaçış yolu yoktu. Vietnam, son yıllarda eğlence mekanlarında sık sık yangınlar yaşadı. Yangının nedeni inceleniyor.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda meydana gelen "büyük bir yangın" sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, devlet medyasına göre, hayatta kalanları kurtarmak için operasyonlar devam ediyor.

Yangın Çarşamba yerel saatle gece yarısında çıktı, ancak resmi Vietnam Haber Ajansı (VNA) saat 02.00'ye kadar kontrol altına alınmıştı. VNA, dar bir sokakta bulunan ve 150 kişinin yaşadığı dokuz katlı binayı saran yangında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Binadan 70 kişi kurtarıldı, bunlardan 54'ü hastaneye yetiştirildi.

Yetkililer henüz ölü sayısını doğrulamadılar.

VN Express International websitesi hastanelerin en az 11 ölümü doğruladığını söyledi.

Ölenlerin çoğunun çocuk olduğu tahmin ediliyor

Televizyon görüntüleri, geceleyin olay yerinde hortum ve merdivenlerle donatılmış itfaiye erlerini gösterirken, gündüz ise binadan yoğun, koyu duman yükseliyordu. AFP haber ajansı, apartman bloğunun küçük balkonlarının demirle çevrili olduğunu, binanın sadece tek bir çıkışa sahip olduğunu ve dışarıda acil bir merdiven olmadığını bildirdi.

Olay yerine yakın bir yerde yaşayan bir kadın AFP'ye, "Yardım için çok fazla çığlık duydum. Onlara çok yardım edemedik" dedi. "Binadan kaçış yolu yok, mahsur kalanların kaçması imkansız."

Başka bir tanık, alevlerden kaçmak için yüksek bir kattan küçük bir çocuğun atıldığını söyledi.

"Uyumak üzereydim, bir şey kokladım. Dışarı çıktım ve yangını gördüm," dedi. "Duman her yerdeydi. Küçük bir çocuk yüksek bir kattan atıldı, insanlar onu yakalamak için bir yatak kullanmışlar, hayatta kalıp kalmadığını bilmiyorum," dedi.

Ajans, polisin yangının nedenini araştırdığını söyledi.

Vietnam, son yıllarda sık sık popüler karaoke barları gibi eğlence mekanlarında sık sık ölümcül yangınlar yaşadı.

Bir yıl önce, ticaret merkezi Ho Chi Minh Şehri'nde bulunan üç katlı bir karaoke barında çıkan yangın 32 kişinin ölümüne neden oldu. O yangında 17 kişi de yaralandı ve işletme yangın önleme yönetmeliklerini ihlal etme suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Bu trajedinin ardından başbakan, tüm yüksek riskli mekanları denetlemeyi emretti.

2018'de, Ho Chi Minh Şehri'nde bulunan bir apartman kompleksi yangınında 13 kişi hayatını kaybetti.

Başka bir 13 kişi de 2016'da Hanoi'deki bir karaoke mekanındaki bir yangında hayatını kaybetti.