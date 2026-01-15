Video yayınladılar! CIA, o ülkeden ajan arıyor

ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ), Çin vatandaşlarını kuruma bilgi sızdırmaya davet eden video yayınladı. Mandarin dilinde hazırlanan videolarda, potansiyel muhbirlerin kimliklerini ele vermeden teşkilatla nasıl iletişim kurabilecekleri adım adım anlatılıyor.

VİDEODA, NASIL YAKALANMAYACAKLARI ANLATILDI

Cıa, özellikle Çin'in dijital takip sistemine yakalanmamak için Dark Web (Karanlık Ağ) ve güvenli VPN hatlarının kullanılması gerektiğini vurguluyor. "Gerçeği bilen ve söyleyebilecek insanlar arıyoruz" mesajıyla servis edilen kampanya, CIA'nın Çin içindeki insan istihbaratı ağını güçlendirmeyi hedefliyor.