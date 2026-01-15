Video yayınladılar! CIA, o ülkeden ajan arıyor
ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı CIA, Çin vatandaşlarını CIA'e teşkilata katılmaya çağıran video yayınladı. Videoda CIA ile tespit edilmeden iletişim kurmanın adım adım yöntemleri anlatılırken, videoda "CIA, Çin hakkında gerçeği bilmek istiyor; gerçeği bilen ve söyleyebilecek insanları arıyoruz." ifadeleri yer aldı.
- ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin vatandaşlarını bilgi sızdırmaya davet eden Mandarin dilinde video yayınladı.
- CIA, Çin'in dijital takip sistemine yakalanmamak için Dark Web ve güvenli VPN hatlarının kullanılmasını öneriyor.
- CIA'nın kampanyası, Çin içindeki insan istihbaratı ağını güçlendirmeyi hedefliyor.
ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ), Çin vatandaşlarını kuruma bilgi sızdırmaya davet eden video yayınladı. Mandarin dilinde hazırlanan videolarda, potansiyel muhbirlerin kimliklerini ele vermeden teşkilatla nasıl iletişim kurabilecekleri adım adım anlatılıyor.
VİDEODA, NASIL YAKALANMAYACAKLARI ANLATILDI
Cıa, özellikle Çin'in dijital takip sistemine yakalanmamak için Dark Web (Karanlık Ağ) ve güvenli VPN hatlarının kullanılması gerektiğini vurguluyor. "Gerçeği bilen ve söyleyebilecek insanlar arıyoruz" mesajıyla servis edilen kampanya, CIA'nın Çin içindeki insan istihbaratı ağını güçlendirmeyi hedefliyor.