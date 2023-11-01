Video paylaşan Netanyahu ölen askerlerine ağlıyor

Günlerdir Gazze'yi havadan bombalayan ve binlerce masum sivilin ölümüne neden olan İsrail, bir taraftan da kenti karadan ele geçirmeye çalışıyor. Bu süreçte Hamas'la çatışmalara giren İsrail ordusu ağır kayıplar vermeye başladı. Konuyla ilgili bir video yayınlayan Netanyahu, "Zorlu bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Bunda önemli kazanımlarımız var ama aynı zamanda acı kayıplarımız da var" ifadelerine yer verdi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail sınırlarından girerek düzenlediği operasyon ve ardından İsrail'in misillemesiyle tetiklenen savaş hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte günlerdir Gazze'yi havadan bombalayan ve binlerce masum sivilin ölümüne neden olan İsrail, kenti karadan ele geçirmek için de operasyonlarını sıklaştırdı. Son olarak Gazze'deki çatışmalarda bir anti-tank füzesinin zırhlı araca isabet etmesi sonucu 9 İsrail askeri öldü, 4 asker de yaralandı. Ordunun ağır kayıplar vermeye başlaması sonrası İsrail Başkanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ACI KAYIPLARIMIZ VAR"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Netanyahu, "Zorlu bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Bunda önemli kazanımlarımız var ama aynı zamanda acı kayıplarımız da var. Askerlerimizin her birinin bir dünya olduğunu biliyoruz. Askerlerimiz haksız bir savaşta, ev savaşında şehit oldular. Siz İsrail vatandaşlarına söz veriyorum; görevimizi yerine getirene kadar devam edeceğiz, zafere kadar devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.