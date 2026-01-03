Venezuela'ya saldıran Trump'ın 'Rusya' sorusuna yanıt vermesi çok zor

Venezuela'yı aylardır operasyon yapmakla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, sonunda dediğini yaptı. ABD ordusunun en seçkin birliklerinden olan Delta Force ekibi, gece saatlerinde Venezuela'nın başkaneti Caracas'a saldırı düzenledi. Şehirde patlamalar duyulurken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalandı. Maduro'nun eşiyle birlikte savaş gemisine alındığı, New York'a götürülerek yargılanacağı öğrenildi.

ABD'nin Venezuela saldırısı, Trump'ı zor sorularla da baş başa bıraktı. Operasyonun meşruiyeti üzerine tartışmalar devam ederken, İngiliz gazeteci Gideon Rachman "Rusya" detayını akıllara getirdi. Rachman, Venezuela'ya saldırı emri veren Trump'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ne yapacağını sordu.

Rachman şunları söyledi: "Peki Çin, Tayvan başkanını ele geçirmek için özel bir operasyon başlattığında veya Rusya Zelensky için aynısını yapmaya çalıştığında tam olarak ne diyeceğiz? Bunu yapamazsınız, yasa dışı mı diyeceğiz?"

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.