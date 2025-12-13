Haberler

Venezuela lideri Maduro'dan ABD'ye şarkılı mesaj: Don't worry be happy

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile gerilim giderek tırmanırken sahnede ilginç bir performansla gündeme geldi. ABD'nin Venezuela kıyılarında bir petrol tankerine el koymasının ardından düzenlenen mitingde mikrofonu eline alan Maduro, 1988'in sevilen şarkısı "Don't Worry Be Happy"i söyleyerek dikkat çekti.

  • Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ABD'nin petrol tankerine el koymasının ardından düzenlenen mitingde 'Don't Worry Be Happy' şarkısını seslendirdi.
  • ABD, Venezuela'dan el koyduğu tankerdeki 60-100 milyon dolar değerindeki petrole el konulacağını açıkladı.
  • Venezuela hükümet yetkilileri, ABD'nin tanker operasyonunu 'korsanlık' ve 'kaynak hırsızlığı' olarak nitelendirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin petrol tankerine el koymasının ardından düzenlenen mitingde sahneye çıkarak 1988'in hit şarkısı 'Don't Worry Be Happy'i (Endişelenme mutlu ol) seslendirdi. Müziğin eşliğinde dans da eden Maduro'nun bu performansı ABD'ye "Endişelenmiyorum" mesajı olarak yorumlandı.

SAVAŞ KARŞITI AMERİKALILARA SESLENDİ

Maduro, kalabalığa hitap etmeden önce İspanyolca olarak, "Savaşa karşı olan Amerikan vatandaşlarına sesleniyorum… Endişelenmeyin, mutlu olun" diye seslendi ve ardından sahnede neşeyle şarkıyı söyleyip, dans etti.

ŞARKILI GÖNDERME

Maduro'nun bu "müzikal mesajı", iki ülke arasındaki gerilim ve petrol tankeri olayının gölgesinde sosyal medyada geniş yankı buldu. Venezuela lideri, şarkının sözleriyle hem barış mesajı verdiğini hem de ABD içindeki savaş karşıtlarına seslendiğini belirtti.

KORSANLIK ELEŞTİRİSİ

Öte yandan hükümet yetkilileri, ABD'nin tanker operasyonunu uluslararası arenada "korsanlık" ve "kaynak hırsızlığı" olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Caracas yönetimi, olayı "Venezuela'nın doğal kaynaklarına yönelik açık bir saldırı" olarak tanımladı.

AMERİKA PETROLE DE EL KOYDUĞUNU AÇIKLADI

Amerika kanadı ise tankerde bulunan değeriortalama 60- 100 milyon dolar olan petrole el konulacağını açıklamıştı.

