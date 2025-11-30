Haberler

Venezuela Hükümeti'nden ABD'ye Hava Sahası Tepkisi

Venezuela, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke hava sahasını kapatma açıklamasına karşı çıkarak, uluslararası normlara uygun olarak hava sahasına saygı gösterilmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Venezuela hükümeti, ülkenin hava sahasına 'koşulsuz saygı' gösterilmesi çağrısında bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Venezuela hava sahasının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normlarıyla korunduğu belirtilerek, bu alana 'koşulsuz saygı' gösterilmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, 1944 tarihli Chicago Sözleşmesi'nin ilgili maddesine atıf yapılarak, ABD hükümetinin Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesine yönelik uçuşları tek taraflı olarak askıya aldığı kaydedildi.

ABD'nin askeri hareketliliğinin Karayipler ve Güney Amerika'nın kuzeyi için tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun, egemen devletlerin, Birleşmiş Milletler'in ve ilgili çok taraflı kuruluşların bu duruma karşı sessiz kalmaması çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
