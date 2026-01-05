Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den ABD'ye çağrı

VENEZUELA geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD hükümetine iş birliği çağrısında bulundu.

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sanal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Rodriguez, dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası iş birliğine dayalı bir ortamda yaşamayı istediklerini belirtti.

Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini söyleyen Rodriguez, ABD hükümetini iş birliğine davet etti. Rodriguez, "Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor" ifadelerini kullandı.