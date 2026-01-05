Haberler

Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den ABD'ye çağrı

Venezuela geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den ABD'ye çağrı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD hükümetine iş birliği çağrısında bulunarak, barış ve diyalog vurgusu yaptı.

VENEZUELA geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD hükümetine iş birliği çağrısında bulundu.

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sanal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Rodriguez, dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası iş birliğine dayalı bir ortamda yaşamayı istediklerini belirtti.

Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini söyleyen Rodriguez, ABD hükümetini iş birliğine davet etti. Rodriguez, "Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda