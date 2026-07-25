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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 546'ya yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 546'ya yükseldi
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VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5 bin 546'a yükseldiği bildirildi.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5 bin 546'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5 bin 546'ya ulaştığını, yaralı sayısında bir artış yaşanmadığını ve sayının 16 bin 740'ta sabit kaldığını duyurdu.

Açıklanan güncel verilere göre, ana depremlerin ardından bölgede şu ana kadar kaydedilen artçı sarsıntı sayısı ise 1500'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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