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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 734'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 734'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı 4 bin 734'e, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a çıktı. 6 bin 462 kişi enkazdan kurtarılırken, 190 bina tamamen yıkıldı.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 734'e yükseldiği, yaralı kişi sayısının ise 16 bin 740 olduğu bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 734'e, yaralı sayısının ise 16 bin 740'a ulaştığını duyurdu.

Rodriguez'in paylaştığı verilere göre, arama kurtarma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 6 bin 462 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Şiddetli sarsıntıların vurduğu bölgelerde 856 binanın hasar gördüğü, 190 binanın ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Ana depremlerin ardından bölgede şu ana kadar 1275 artçı sarsıntı kaydedildi. Depremler nedeniyle 17 bin 907 kişinin evsiz kaldığı belirtilirken, kurulan 107 geçici barınma merkezinde 20 bin 903 kişinin yaşamını sürdürdüğü ifade edildi.

Müdahale ve yardım çalışmaları kapsamında 128 bin 324 aileye ulaşıldığı bildirilen açıklamada, afet bölgesinde 30 bin 989 görevli personel ve 31 bin 50 gönüllünün sahada olduğu belirtildi. Ayrıca 2 bin 471 uluslararası arama kurtarma uzmanının da çalışmalara destek verdiği açıklandı. İnsani yardımlar kapsamında ise bugüne kadar 10 bin 63 ton gıda ve 21,7 milyon litreden fazla su dağıtımı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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