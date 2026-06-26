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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi
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Venezuela'da meydana gelen 2 büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, yaralı sayısı ise 4 bin 300'ün üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Alvarado, sahra hastanelerinin kurulduğunu duyurdu.

VENEZUELA'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiği, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkede meydana gelen 2 büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e çıktığını söyleyen Alvarado, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını aktardı. Şu an yeterli ilaç ve tıbbi malzeme stokunun olduğunu belirten Alvarado, hasta yoğunluğu nedeniyle sahra hastanelerinin kurulumuna başlandığını ifade etti.

Alvarado, La Guaira eyaletinin depremden en çok etkilenen yer olduğunu kaydederek, "Vatandaşlarımızdan ricamız, acil durumlar dışında hastaneleri meşgul etmemeleridir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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