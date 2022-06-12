Venezuela'daki darbe girişimini başlatan muhalif lider gittiği restorandan yaka paça dışarı atıldı - Haberler

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Venezuela'daki darbe girişimini başlatan muhalif lider gittiği restorandan yaka paça dışarı atıldı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 2019 yılında gerçekleşen darbe girişimini başlatan muhalif lider Juan Guaido, yemek için gittiği restorandan yaka paça dışarı atıldı. Restoranda büyük tepkiyle karşılaşınca kendisini anlatmaya çalışan ancak beceremeyen Guaido, restoranın kapısına doğru itildiği dakikalarda yırtılan gömleğiyle kameralara yansırken, çareyi kaçmakta buldu.

2019 yılında ülkesinde darbe girişimini başlatan muhalif lider Juan Guaido, gittiği bir restorandan yaka-paça dışarı atıldı. Gömleği de yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ile Batı ülkesinin desteğini alan muhalif lider Juan Guaido, ülkesindeki bir restorana yemek için gitti. Burada büyük tepki ile karşılaşan Guaido, önce birkaç kelime ile kendisini anlatmaya çalıştı ancak beceremedi.

Guaido'yu oturduğu sandalyeden kaldırılan müşteriler, onu restoranın kapısına doğru itmeye başladı. Bu sırada sandalyeler havada uçuştu. Gömleği yırtılan Guaido, çareyi kaçmakta buldu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhalifi olarak bilinen Guaido'nun bu halleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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