Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi
ABD ile Venezuela arasında son aylarda uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları nedeniyle tırmanan gerilim sürerken, ülkede yürütülen büyük bir operasyonda 500 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi. Suç ve Kriminal Araştırmalar Dairesi (CICPC) ajanları, bir yakıt tankerine düzenledikleri baskında, aracın içine özel olarak yerleştirilmiş gizli bölmeleri ortaya çıkardı.
- Venezuela'da bir yakıt tankerinde yapılan baskında 500 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi.
- Kokain, tankerin içindeki gizli bölmelerde siyah ambalajlarla tuğla hâlinde paketlenmişti.
- Tanker şoförü gözaltına alındı ve soruşturma genişletildi.
ABD'nin aylardır Venezuela'yı uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına göz yummakla suçladığı bir dönemde, ülkede düzenlenen geniş çaplı operasyonda 500 kilogramdan fazla kokain ele geçirildi. CICPC ekipleri, yakıt taşımak üzere kullanılan bir tankerde yaptıkları baskında aracın içine yerleştirilmiş özel gizli bölmeleri ortaya çıkararak büyük bir sevkiyatın önüne geçti.
KAÇAKÇILIK İÇİN MODİFİYE EDİLMİŞ
Ekipler gizlenmiş uyuşturucuya ulaşmak için bölmeleri matkapla açtı ve kilolarca uyuşturucuya ulaştı.
Yetkililer, uyuşturucunun siyah ambalajlarla tuğla hâlinde paketlendiğini ve tankerin kaçakçılık amacıyla modifiye edildiğini açıkladı. Tanker şoförü gözaltına alınırken, olayın arkasındaki diğer kişilere ulaşmak için soruşturma genişletildi.
SINIR VE LİMAN KONTROLLERİ SIKILAŞTIRILIYOR
Operasyon, Venezuela'nın son yıllardaki en büyük uyuşturucu yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti. CICPC kaynakları, bu yöntemle yapılan sevkiyatlarda artış olduğunu belirterek sınır ve liman kontrollerinin daha da sıkılaştırılacağını duyurdu.
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı "uluslararası uyuşturucu trafiğinin merkezlerinden biri" olmakla suçlaması ve Caracas'ın bu iddiaları reddetmesiyle başlayan karşılıklı açıklamalar sürerken, operasyon Washington–Caracas hattında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.