Venezuela'da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne Gönüllü Kayıtlar Artıyor
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun çağrısı üzerine, ABD'nin savaş gemilerinin bölgeye gönderilmesine karşılık olarak yüzlerce kişi Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne gönüllü olarak kaydoldu. Maduro, milis gücüne katılımın başarılı geçtiğini belirterek halkın vatanseverliğini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından yaptığı çağrıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne yüzlerce kişi gönüllü kayıt yaptırdı. Maduro, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne katılımın başarılı geçtiğini belirterek, halkın ABD gemileri karşısında büyük bir vatanseverlik sergilediğini ifade etti.

Maduro, milis gücüne kayıt işlemlerinin bugün de süreceğini vurgulayarak, "Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
