Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu

Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırıp yargılamaya başlamasının ardından Venezuela'da sıcak saatler yaşandı. Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores çevresinde çok sayıda silah sesi duyulurken olayın yaşandığı bölgede motosikletlerin geçtiği görüldü. Durumun kontrol altına alındığı aktarılırken, silah sesleri nedeniyle vatandaşların büyük panik yaşadığı ifade ediliyor.

  • Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Miraflores Sarayı çevresinde kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına güvenlik güçleri ateş açtı.
  • Motosikletlerin olay bölgesinde geçtiği görüldü ve silah sesleri nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Ulusal basına göre, güvenlik güçleri, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına ateş açtı.

MOTOSİKLETLERİN GEÇTİĞİ GÖRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan videolarda silah sesleri duyulurken, olayın yaşandığı bölgede motosikletlerin geçtiği görüldü.

DURUM KONTROL ALTINDA

Hükümete yakın ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Silah sesleri nedeniyle bölgedeki vatandaşların panik yaşadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

