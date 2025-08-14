Venezuela'da Güvenlik Önlemleri Güçlendiriliyor

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Maduro, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede 'yeni bir aşamaya' geçtiklerin' belirtti. Aldıkları yeni önlemlerin ülkede barış ve istikrarı sağlama çabalarının parçası olduğunu aktaran Maudro, "Bugün, ülkenin 24 eyaletinde ve başkent Karakas'ta iç güvenliğimizi daha da güçlendirecek özel bir harekat başlıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
