Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 954'e yükseldi

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı'nın, sanal medya hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e çıktığı belirtilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı