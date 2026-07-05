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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 954'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 954'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 954'e çıkarken, 16 bin 592 kişi yaralandı ve yaklaşık 16 bin kişi evsiz kaldı.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 954'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı'nın, sanal medya hesabından depremlere ilişkin son durum paylaşıldı. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 954'e çıktığı belirtilen açıklamada, 16 bin 592 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 16 bin kişinin de evsiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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