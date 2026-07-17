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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 930'a yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 930'a yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 101 artarak 4 bin 930'a ulaştı. Yaralı sayısı 16 bin 740'ta sabit kalırken, artçı sarsıntı sayısı 1308'e çıktı.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 101 artarak 4 bin 930'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 101 artarak 4 bin 930'a ulaştığını, yaralı sayısında bir artış yaşanmadığını ve sayının 16 bin 740'ta sabit kaldığını duyurdu.

Açıklanan güncel verilere göre, ana depremlerin ardından bölgede şu ana kadar kaydedilen artçı sarsıntı sayısı ise 1308'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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