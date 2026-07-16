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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 829'a yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 829'a yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 95 artarak 4 bin 829'a ulaştı. Yaralı sayısı 16 bin 740 olarak açıklanırken, artçı sarsıntı sayısı 1284'e yükseldi.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 95 artarak 4 bin 829'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 95 artarak 4 bin 829'a ulaştığını, yaralı sayısında ise düne kıyasla bir artış yaşanmadığını ve sayının 16 bin 740'ta sabit kaldığını duyurdu.

Açıklanan güncel verilere göre, ana depremlerin ardından bölgede şu ana kadar kaydedilen artçı sarsıntı sayısı ise 1284'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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