Venezuela'da Deprem Felaketi: Can Kaybı 3 Bin 342'ye Yükseldi

(ANKARA) - Venezuela Enformasyon Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye yükseldi.

Bakanlığın paylaştığı son verilere göre en az 3 bin 342 kişinin öldüğü depremlerde 16 bin 470 kişi yaralanırken, 17 bin 345 kişi de evsiz kaldı. Depremin ardından ülkenin 215'inci bağımsızlık günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Geçici Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, hükümetin afet sonrası müdahalesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Enkaz çalışmalarına katılan birçok kişi ile uluslararası yardım kuruluşu, hükümetin müdahalesinin geciktiğini ve yetersiz kaldığını savunuyordu. Dünya basınına konuşan yardım ekipleri, daha önce birçok kez gıda ve tıbbi malzeme sevkiyatında gecikmeler yaşandığını, arama kurtarma çalışmalarında ise enkaz kaldırmak için gerekli ağır iş makinelerinin yetersiz olduğunu belirtmişti. Rodriguez, hükümetin müdahalede geciktiği yönündeki eleştirileri reddederek acil durum protokollerinin depremlerin hemen ardından devreye alındığını söyledi. Geçici Devlet Başkanı, depremlerin ardından güvenlik güçlerinin derhal bölgeye sevk edildiğini belirterek, afet ve acil durumlarla mücadele için yeni bir askeri birlik kurulduğunu hatırlattı.

Kaynak: ANKA