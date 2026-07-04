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Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e yükseldi

Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e yükseldi
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e çıktı. 12 binden fazla kişi yaralanırken, yaklaşık 15 bin kişi evsiz kaldı.

VENEZUELA'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 645'e çıktığı bildirildi.

Venezuela Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 artarak 2 bin 645'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 15 bin kişinin evsiz kaldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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