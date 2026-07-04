Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e yükseldi
Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 645'e çıktı. 12 binden fazla kişi yaralanırken, yaklaşık 15 bin kişi evsiz kaldı.
VENEZUELA'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 645'e çıktığı bildirildi.
Venezuela Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 artarak 2 bin 645'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde 12 binden fazla kişinin yaralandığı ve yaklaşık 15 bin kişinin evsiz kaldığı aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı