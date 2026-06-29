Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye yükseldi

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1450'ye yükseldiği, yaralı kişi sayısının ise 3 bin 150'den fazla olduğu bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından yürütülen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 1450'ye ulaştığını, yaralı sayısının ise 3 bin 150'yi geçtiğini duyurdu. Sarsıntıların yol açtığı hasara ilişkin ayrıntıları paylaşan Rodriguez, depremler nedeniyle şu ana kadar 12 bin 721 kişinin yerinden edildiğini, 774 binanın ise tamamen çöktüğünü belirtti.

Depremin ardından başlatılan arama kurtarma ve yardım faaliyetleri kapsamında ülke genelinde 25 binden fazla personelin seferber edildiği kaydedildi. Bölgede enkaz kaldırma ve arama çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, ülkede halen on binlerce kişiden haber alınamadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı