Venezuela'da silah sesleri duyuldu

Venezuela'da silah sesleri duyuldu
Güncelleme:
Venezuela'da, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan insansız hava araçlarına güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığı bildirildi. Durumun kontrol altında olduğu ifade edildi.

VENEZUELA'da, başkanlık sarayı çevresinde silah sesi duyulduğu bildirildi.

Venezuela basını, güvenlik güçlerinin, Miraflores Sarayı çevresinde izinsiz uçuş yapan ve kimliği belirlenemeyen insansız hava araçlarına (İHA) ateş açtığını duyurdu. Devlet başkanlığı sarayı çevresindeki durumun kontrol altında olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

