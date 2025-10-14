Haberler

Venezuela'da Altın Madeni Çöktü: 14 İşçi Hayatını Kaybetti

Venezuela'da Altın Madeni Çöktü: 14 İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'nın El Callao kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir altın madeni çöktü. Göçükte mahsur kalan 14 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

VENEZUELA'da şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao kentindeki altın madeninin çökmesi sonucu 14 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao'da altın madeni çöktü. Göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını belirten yetkililer, 14 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.