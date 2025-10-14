Venezuela'da Altın Madeni Çöktü: 14 İşçi Hayatını Kaybetti

VENEZUELA'da şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao kentindeki altın madeninin çökmesi sonucu 14 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Venezuela'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle El Callao'da altın madeni çöktü. Göçükte mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını belirten yetkililer, 14 madencinin hayatını kaybettiğini açıkladı.