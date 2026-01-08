Haberler

Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin askeri müdahalesinde ölü sayısının 100'e çıktığını ve birçok sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

VENEZUELA İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin askeri müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e yükseldiğini bildirdi.

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeye yönelik askeri müdahalesi sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve evlerinde bulunan kadınların da yaralananlar arasında olduğunu belirtti. Cabello, "Ülkemize yönelik saldırı korkunçtu, bu bir gerçek ve bunu kimse gizleyemez. Şu ana kadar 100 ölü ve bir o kadar da yaralı var. Venezuela halkı soylu ve cesur bir halktır" ifadelerini kullandı.

Çatışmayla ilgisi olmayan sivillerin yaşamını yitirdiğini kaydeden Cabello, baskın sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşinin başından, Maduro'nun ise bacağından yaralandığını aktardı. Cabello, "Silahlı Kuvvetler'deki yoldaşlarımız, Venezuela'daki Kübalı kardeşlerimiz, polis personeli, evlerinde uyurken bir anda saldırıya maruz kalıp öldürülen arkadaşlarımız vardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş