Venezuela'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı

İnsan hakları örgütleri, aralarında siyasi tutukluların da olduğu 116 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılanlar arasında İspanya ve İtalya vatandaşlığı bulunan kişilerin de bulunduğu belirtildi.