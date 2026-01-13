Haberler

Venezuela'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı

Venezuela'da siyasi tutuklular serbest bırakıldı
Güncelleme:
İnsan hakları örgütleri, Venezuela'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 116 kişinin cezaevinden salıverildiğini açıkladı. Serbest bırakılanlar arasında İspanya ve İtalya vatandaşlığı bulunan kişiler de var.

VENEZUELA'da aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 116 kişinin cezaevinden salıverildiği bildirildi.

İnsan hakları örgütleri, aralarında siyasi tutukluların da olduğu 116 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılanlar arasında İspanya ve İtalya vatandaşlığı bulunan kişilerin de bulunduğu belirtildi.

