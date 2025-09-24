Venezuela, ABD'ye Karşı Teyakkuz Hali İlan Edebilir

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, "ABD'nin saldırgan tutumlarına" karşı ülke çapında "dış tehditlere karşı teyakkuz hali" ilan etmeyi gündeme aldıklarını açıkladı. Maduro, "ulusal birliğin ve devlet kurumlarının seferber edilerek olası saldırılara karşı egemenliğin savunulacağını" vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Miraflores Sarayı'nda düzenlenen toplantıda konuştu. Maduro, ABD'nin agresif tutumlarına karşılık ülke çapında "dış tehditlere karşı teyakkuz hali" ilan etmeyi gündemlerine aldıklarını duyurdu. Maduro, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden gelen tehditlere rağmen Venezuelalıların ulusal birlik içinde kendi egemenliklerini savunmaya kararlı olduklarının" vurguladı.

Maduro, "Anayasa Kararnamesi'nin amacının milletin tamamının, tüm kurumların ve vatandaşların seferber edilerek ülkeye yönelik tehditlere ya da muhtemel saldırılara karşı yanıt verilmesi olduğunu" vurguladı.

Venezuela halkının birlik içinde olduğunu ifade eden Maduro, "Donald Trump yönetiminden gelen tehditlere karşı egemenliklerini savunma hakkına sahip olduklarını" dile getirdi. "Venezuela, hiçbir imparatorluk tarafından asla küçültülemeyecek" ifadelerini kullanan Maduro, devlet kurumlarının yoğun bir şekilde seferber edilmesi gerektiğini kaydetti.

Maduro ayrıca, Caracas'ta halkın sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda toplanarak egemenliği savunan gösteriler yaptığını aktardı ve "Venezuela'ya yönelik emperyal tehditler ve saldırılar arttıkça, halkımızın kararlılığı ve coşkusu da aynı oranda yükseliyor" dedi.

Venezuela Cumhurbaşkan Yardımcısı Delcy Rodríguez de "halkın Bolivarcı milislere katılımının, yüksek bir bilinç düzeyiyle ülkeyi savunmaya hazır olduklarını gösterdiğini" belirtti. Rodríguez, "Venezuelalıların Simón Bolívar'ın mirasına bağlılıklarını sürdürerek dünyaya örnek olmaya devam ettiklerini" ifade etti.

Söz konusu kararname, ABD'nin bir ay önce Karayip Denizi'ne askeri gemiler göndermesiyle artan saldırgan tavırlarına karşı Venezuela'nın attığı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Yeni yasal düzenlemeler, olası bir ABD askeri saldırısına karşı Bolivarcı Hükümet'in alacağı önlemlere hukuki temel kazandırıyor.

Venezuela'dan silahlanma hamlesi

Öte yandan, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, 18 Eylül Perşembe günü, "Egemen Karayip 200" tatbikatı kapsamında, La Orchila Adası'na Su-30MK2 savaş uçaklarının konuşlandırıldığını doğrulamıştı.

Kh-31 gemisavar füzeleriyle donatılan Rus yapımı bu uçaklar, Venezuela'nın en güçlü saldırı kapasitesi olarak öne çıkarılırken, Güney Karayipler'deki ABD deniz kuvvetlerine karşı caydırıcı bir unsur olarak konumlandırıldı.