Venezuela, ABD'nin Karayipler'deki İstihbarat Uçuşlarına Tepki Gösterdi

VENEZUELA Savunma Bakanlığı, ABD'nin Karayipler ve ülkeye yakın bölgelerde istihbarat uçuşları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD ordusunun Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Lopez, "Eylül ayında her gün, dün gece ise istihbarat uçakları ve tankerler havada yakıt ikmali yapıyordu. Venezuela'ya karşı istihbarat ve keşif operasyonları ağustos ayında üç katına çıktı" dedi.

ABD uçaklarının, Karayipler bölgesi ve ülkeye yakın bölgelerde istihbarat uçuşları yaptığını savunan Lopez, "Hangi bilgiyi topladıkları kendilerine ait bir konu. Biz ise kendi iç istihbarat süreçlerimizi yürütüyoruz. Hazırlıklıyız ve her uçuşa bireysel veya toplu olarak müdahale edebiliyoruz; ne yaptıklarını biliyoruz. Karayipler'deki konuşlanmalarının, savaş çıkarma niyeti taşıdığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla milis güçlerinin her cumartesi eğitimlerinin devam edeceğini ve ABD'nin olası saldırganlığına karşı hazır tutulacağını da belirtti.