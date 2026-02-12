Haberler

Bakan Işıkhan, Maldivli Bakan Nazeer ile görüştü

Bakan Işıkhan, Maldivli Bakan Nazeer ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ta Maldivler'in Devlet Bakanı Abdulla Nazeer ile istihdam ve mesleki eğitim konularında iş birliği için görüşme gerçekleştirdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş kentinde Maldivler Yükseköğretim, Çalışma ve Becerilerin Geliştirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Abdulla Nazeer ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maldivler Yükseköğretim, Çalışma ve Becerilerin Geliştirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Abdulla Nazeer ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede; ülkelerimiz arasında başta istihdam, beceri geliştirme, mesleki eğitim ve insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla iş birliğimizi derinleştirmek ve vatandaşlarımıza karşılıklı fayda sağlamak için hayata geçirebileceğimiz faaliyetleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

