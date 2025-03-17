DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Vatikan, Papa Franciscus'un hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan, solunum yollarındaki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dua ederken tek kare fotoğrafını paylaştı.

Vatikan, geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan itibaren Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili açıklama yaparak, bir fotoğraf karesi paylaştı. Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı fotoğrafta, Papa Franciscus, hastanenin 10'uncu katındaki odasına yakın şapelde pazar ayini dolayısıyla dua ederken görülüyor.

DURUMU STABİL

Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın durumunun stabil olduğunu belirterek, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisinin devam ettiğini aktardı. Papa'nın gününü ibadet ederek, dinlenerek ve biraz da çalışarak geçirdiği bildirildi.

Vatikan, Papa Franciscus'un hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
img

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
img

Altın yatırımcısı gün sayıyor! Belki bugün belki yarın
img

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.