Vatikan, Papa Franciscus'un hastanede çekilen fotoğrafını paylaştı

Vatikan, geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'tan itibaren Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili açıklama yaparak, bir fotoğraf karesi paylaştı. Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı fotoğrafta, Papa Franciscus, hastanenin 10'uncu katındaki odasına yakın şapelde pazar ayini dolayısıyla dua ederken görülüyor.

DURUMU STABİL

Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın durumunun stabil olduğunu belirterek, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisinin devam ettiğini aktardı. Papa'nın gününü ibadet ederek, dinlenerek ve biraz da çalışarak geçirdiği bildirildi.