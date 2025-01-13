Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk fotoğraf

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında

Vatikan, "Bekar kalmaları koşuluyla" İtalyan eşcinsel erkeklerin rahip olmasına izin verecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatikan, İtalya'daki ruhban okullarında eşcinsel adayların cinsel yönelimleri nedeniyle reddedilemeyeceğini belirten yeni yönergeleri onayladı. Bu düzenleme, eşcinsel adayların da bekar kalma şartıyla papaz olabileceğini belirtiyor.

Vatikan, İtalya'daki ruhban okullarına başvuran adayların cinsel yönelimleri nedeniyle reddedilemeyeceğini öngören yeni yönergeleri onayladı. Bekar kalma şartıyla eşcinsel adayların da papaz olabileceğini belirten düzenleme, üç yıllık deneme süresiyle 9 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Roma Katolik Kilisesi, eşcinsellik konusundaki temel öğretisini değiştirmezken, bekar kalması şartıyla bir adayın cinsel yöneliminin rahipliğe engel olmaması gerektiğini kabul etti. İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın kasım ayında kabul ettiği yönergelere göre, cinsel yönelim adayın kişiliğinin sadece bir yönü olarak değerlendirilecek.

Kilisenin eşcinsel Katolikleri destekleyen isimlerinden Peder James Martin, "İlk kez Vatikan onaylı bir belgede, eşcinsel bir erkeğin papaz okuluna kabulünün sadece cinsel yönelimine göre belirlenemeyeceği belirtiliyor" dedi.

New Ways Ministry'nin yönetici direktörü Francis DeBernardo ise kararı "ileriye doğru atılmış bir adım" olarak değerlendirdi. DeBernardo, "Bu açıklama, eşcinsel adaylara heteroseksüel adaylara davranıldığı gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.

Papa Francis daha önce rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamasına izin vermiş ancak birlikteliklerini kutsamamıştı. Vatikan'ın bu kararının diğer ülkelerdeki piskoposlar tarafından benimsenmesi ise zor görünüyor.

Vatikan,
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Ayşe Barım olayını yıllar önce Ahmet Kural mı patlattı?
img

Trump daha koltuğa oturmadan savaş kızıştı! Düğmeye bastılar
img

Süper Lig'in köklü takımına 2 dönem transfer yasağı
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

eşcinsel bekaretini nasıl kaybeder ki

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAysegul Caliskan:

Allah insanlari cehenneme atmak istemiyor fakat insanlar cehenneme girmek istiyor Allah dogruyu yanlisi indirilen 4 kitapta belirtti insanlarin cogu dinlemiyor umursamiyor kendi elleriyle yaptiklariyla kendileri cehenneme atiyor seytan kimseyi zorlamiyor gunah islemek icin Allah akil verdi insanoglunun cogu aklini yanlis yolda kullanmayi tercih ediyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAysegul Caliskan:

suan bile cogu muslumana bir cok gunah normal gelmeye basladi 50 yil sonra islam dunyasi ne halde olur bunlar gibi daha da mi kotuye gideriz iyilesme olur mu soru ? dogacak nesilleri ahlakli edepli vicdanli durust yetistirmek her gecen yil daha da zor oluyor haramlar gunahlar insanlara normal tatli gelmeye basladi Allah hepimizi korusun dogrulu yolda yurumeyi nasip etsin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

iyi yapmış soyunuz kurusunda görün

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Yüksek:

Malum şeylerin ilanı. Yeni birşey yok. Artık katedrallerde kiliselerde trencilik oynarlar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA Fatih Aydın nerede? Esra Erol Fatih Aydın olayında son durum nedir? Fatih öldü mü, öldürüldü mü? CANLI maç izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ocak günün maçları nereden izlenir? Immobile ayrılıyor mu, gidecek mi? Yemekteyiz Atakan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Atakan Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Harun kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Harun Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Hayriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hayriye Aygün kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sevda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sevda Hanım kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Suzan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan Koç kaç yaşında, nereli? 14 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Kova, Yengeç, İkizler, Aslan burcu yorumu! 14 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir? Yeni evlenenlere verilecek kredi ne kadar, kaç TL? Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? (CANLI ALTIN FİYATLARI) 13 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.