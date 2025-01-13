Vatikan, "Bekar kalmaları koşuluyla" İtalyan eşcinsel erkeklerin rahip olmasına izin verecek

Vatikan, İtalya'daki ruhban okullarına başvuran adayların cinsel yönelimleri nedeniyle reddedilemeyeceğini öngören yeni yönergeleri onayladı. Bekar kalma şartıyla eşcinsel adayların da papaz olabileceğini belirten düzenleme, üç yıllık deneme süresiyle 9 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Roma Katolik Kilisesi, eşcinsellik konusundaki temel öğretisini değiştirmezken, bekar kalması şartıyla bir adayın cinsel yöneliminin rahipliğe engel olmaması gerektiğini kabul etti. İtalyan Piskoposlar Konferansı'nın kasım ayında kabul ettiği yönergelere göre, cinsel yönelim adayın kişiliğinin sadece bir yönü olarak değerlendirilecek.

Kilisenin eşcinsel Katolikleri destekleyen isimlerinden Peder James Martin, "İlk kez Vatikan onaylı bir belgede, eşcinsel bir erkeğin papaz okuluna kabulünün sadece cinsel yönelimine göre belirlenemeyeceği belirtiliyor" dedi.

New Ways Ministry'nin yönetici direktörü Francis DeBernardo ise kararı "ileriye doğru atılmış bir adım" olarak değerlendirdi. DeBernardo, "Bu açıklama, eşcinsel adaylara heteroseksüel adaylara davranıldığı gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.

Papa Francis daha önce rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamasına izin vermiş ancak birlikteliklerini kutsamamıştı. Vatikan'ın bu kararının diğer ülkelerdeki piskoposlar tarafından benimsenmesi ise zor görünüyor.