Van'da hortum çatıları uçurdu

Hortum 4 ahırın çatısını kağıt gibi savurdu

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde geçtiğimiz hafta 4 ahırın çatısını uçuran hortum, cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Tuşba'ya 10 kilometre mesafedeki Genderova Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle 4 ahırın çatısı uçtu, duvarları yıkıldı. İhbar üzerine mahalleye giden jandarma, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tuşba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı. Olayın yaşandığı an, çatılardaki sacları kağıt gibi savuran hortum mahalledeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ise saniye saniye kaydedildi.