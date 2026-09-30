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Vali Newsom'un imzaladığı yasayla California'da Ramazan ve Kurban resmi tatil oldu

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Vali Newsom'un imzaladığı yasayla California'da Ramazan ve Kurban resmi tatil oldu
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California Valisi Gavin Newsom, AB 2017 tasarısını imzalayarak Ramazan ve Kurban bayramlarını eyalet genelinde resmi tatil yaptı. Karar, kamu çalışanları ve öğrencilere dini vecibeleriyle iş veya okul arasında seçim yapmama esnekliği sağlayacak.

ABD'nin California eyaletinde Ramazan ve Kurban bayramları eyalet çapında resmi tatil olarak kabul edildi.

ABD'nin California eyaletinde Müslümanların kutladığı dini bayramlara ilişkin kapsamlı bir yasal düzenleme hayata geçirildi. Eyalet Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Haney tarafından sunulan 'AB 2017' isimli yasa tasarısı, California Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Yasa kapsamında Ramazan ve Kurban bayramları eyalet genelinde resmi tatil statüsü kazandı.

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) verilerine göre ABD'de en yoğun Müslüman nüfusunun yaşadığı ve 1 milyondan fazla Müslüman'a ev sahipliği yapan California'da kabul edilen yasa, kamu çalışanları ile öğrencilere esneklik sağlayacak. Yasa tasarısını hazırlayan Matt Haney, California'daki Müslüman topluluğun geleneklerinin saygıyı hak ettiğini belirterek, hiçbir öğrenci veya çalışanın dini vecibeleri ile okul veya iş yeri arasında seçim yapmak zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kararla birlikte California, 2025 yılında benzer bir düzenlemeyi hayata geçiren Washington eyaletinin ardından Ramazan ve Kurban bayramlarını resmi tatil olarak tanıyan ikinci eyalet oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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