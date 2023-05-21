Vaizler ve din görevlileri Bilecik'te bir araya geldi
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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında '2023 Yılı Mayıs Ayı Personel Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yazılar ve güncel konular değerlendirildi.
Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında, '2023 Yılı Mayıs Ayı Personel Toplantısı' Kayıboyu Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Gündemin okunması ile başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yazılar ve güncel konular değerlendirildi. Toplantı akabinde Bilecik Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Muhammed Kaya tarafından gençlik faaliyetleri anlatıldı. Toplantıya, Bilecik il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve din görevlileri katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya