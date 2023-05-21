Vaizler ve din görevlileri Bilecik'te bir araya geldi

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında, '2023 Yılı Mayıs Ayı Personel Toplantısı' Kayıboyu Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gündemin okunması ile başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yazılar ve güncel konular değerlendirildi. Toplantı akabinde Bilecik Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Muhammed Kaya tarafından gençlik faaliyetleri anlatıldı. Toplantıya, Bilecik il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve din görevlileri katıldı. - BİLECİK