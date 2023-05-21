Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Vaizler ve din görevlileri Bilecik'te bir araya geldi

Vaizler ve din görevlileri Bilecik'te bir araya geldi

Dünya Haberleri

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında '2023 Yılı Mayıs Ayı Personel Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yazılar ve güncel konular değerlendirildi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında, '2023 Yılı Mayıs Ayı Personel Toplantısı' Kayıboyu Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gündemin okunması ile başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen yazılar ve güncel konular değerlendirildi. Toplantı akabinde Bilecik Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Muhammed Kaya tarafından gençlik faaliyetleri anlatıldı. Toplantıya, Bilecik il müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve din görevlileri katıldı. - BİLECİK

Bilecik Seçim Sonuçları
Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bilecik Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Bilecik Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title