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Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla göz göze geldi

Dünya Haberleri

Avustralya'da bir kadın yatağında yılan buldu. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yetkililer, insaları yatmadan önce yataklarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Geçen pazar günü Queensland eyaletinde yaşayan bir kadın, öğle vakti uyumak için yatağına girmek istedi. Yorganı kaldıran kadın yatağında yılanın olduğunu görünce korkuyla evden çıkıp yetkilileri aradı.

HERKESİ UYARDILAR

Hayvan, eve gelen yılan uzmanlar tarafından yılan tutulup doğaya bırakıldı. Yılanı yakalayan kurum, kendi sayfasında yılanın yatak üzerinde çekilmiş fotoğrafını paylaşıp vatandaşları uyardı.

Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla göz göze geldi

Uyumak için yatağına giden kadın, yılanla göz göze geldi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Avustralya Dünya Haberler

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