İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Hindistan'ın Bihar eyaletinde köylüler, uygunsuz yakaladıklarını iddia ettikleri din adamı ve evli bir kadını ağaca bağlayıp dövdü. Şiddet görüntüleri sosyal medyada viral olurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletine bağlı Supaul bölgesinde köylüler, bir din adamı ile evli bir kadını "uygunsuz bir durumda" yakalayınca ikiliyi ellerinden ağaca bağladı. Ardından kalabalık, kadın ve din adamına şiddet uyguladı.
GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU, POLİS HAREKETE GEÇTİ
Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepkiye yol açtı. Kadın ve adamın köylüler tarafından dövüldüğü görüntülerin paylaşılması üzerine polis soruşturma başlattı.
Kaynak: Haberler.com / Dünya