İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletine bağlı Supaul bölgesinde köylüler, bir din adamı ile evli bir kadını "uygunsuz bir durumda" yakalayınca ikiliyi ellerinden ağaca bağladı. Ardından kalabalık, kadın ve din adamına şiddet uyguladı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepkiye yol açtı. Kadın ve adamın köylüler tarafından dövüldüğü görüntülerin paylaşılması üzerine polis soruşturma başlattı.