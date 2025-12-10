Haberler

İnfial yaratan görüntü! Evli kadınla uygunsuz yakalanan din adamını...
Hindistan'ın Bihar eyaletinde köylüler, uygunsuz yakaladıklarını iddia ettikleri din adamı ve evli bir kadını ağaca bağlayıp dövdü. Şiddet görüntüleri sosyal medyada viral olurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletine bağlı Supaul bölgesinde köylüler, bir din adamı ile evli bir kadını "uygunsuz bir durumda" yakalayınca ikiliyi ellerinden ağaca bağladı. Ardından kalabalık, kadın ve din adamına şiddet uyguladı.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepkiye yol açtı. Kadın ve adamın köylüler tarafından dövüldüğü görüntülerin paylaşılması üzerine polis soruşturma başlattı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıO Z:

Hindistan'da olunca "uygunsuz bir durum" Türkiye'de olunca "yasak aşk".

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

haberin başlıgını okuyunca türkiye zannettim. çünkü tam bizlik bi olay

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
