Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Kuveyt'teki bir ABD askeri üssünde kamikaze İHA saldırısı yaşandı. Saldırı anına ait görüntülerde, insansız hava aracının üs içindeki araçların bulunduğu alana dalarak isabet ettiği ve patlamanın ardından yoğun duman yükseldiği görülüyor.

"O BENİM KAMYONUMDU LAN"

Videoda, patlamayı uzaktan izleyen bir ABD askerinin vurulan aracı fark ettiği anda yüksek sesle tepki verdiği duyuluyor. Askerin, isabet alan aracı işaret ederek "O benim kamyonumdu lan!" sözlerini söylediği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Kuveyt, ABD'nin Körfez'deki önemli askeri konuşlanma noktalarından biri olarak öne çıkarken, üs güvenliğine yönelik saldırılar savaşın bölgeye yayılma riskini artırıyor.