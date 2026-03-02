Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkileri Körfez'e yansırken, Kuveyt'teki bir ABD askeri üssü kamikaze İHA saldırısının hedefi oldu. Üs içinde park halindeki bir kamyona isabet eden saldırının ardından yükselen duman görüntülere yansırken, bir ABD askerinin "O benim kamyonumdu lan!" tepkisi dikkat çekti.
- Kuveyt'teki bir ABD askeri üssüne kamikaze İHA saldırısı düzenlendi.
- Saldırıda bir ABD askerinin kamyonu vuruldu.
- Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.
ABD- İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken Kuveyt'teki bir ABD askeri üssünde kamikaze İHA saldırısı yaşandı. Saldırı anına ait görüntülerde, insansız hava aracının üs içindeki araçların bulunduğu alana dalarak isabet ettiği ve patlamanın ardından yoğun duman yükseldiği görülüyor.
"O BENİM KAMYONUMDU LAN"
Videoda, patlamayı uzaktan izleyen bir ABD askerinin vurulan aracı fark ettiği anda yüksek sesle tepki verdiği duyuluyor. Askerin, isabet alan aracı işaret ederek "O benim kamyonumdu lan!" sözlerini söylediği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
SAVAŞ BÖLGEYE YAYILIYOR
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı. Kuveyt, ABD'nin Körfez'deki önemli askeri konuşlanma noktalarından biri olarak öne çıkarken, üs güvenliğine yönelik saldırılar savaşın bölgeye yayılma riskini artırıyor.