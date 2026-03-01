Haberler

ABD: USS Abraham Lincoln uçak gemisi vurulmadı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurduğuna dair açıklamaların asılsız olduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin vurulmadığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, USS Abraham Lincoln uçak gemisini balistik füzelerle vurduğu yönündeki açıklamasının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Fırlatılan füzeler yakınına bile yaklaşmadı. Lincoln, Amerikan halkını savunmak ve İran rejiminden gelen tehditleri bertaraf etmek amacıyla CENTCOM'un amansız harekatına destek vererek uçak kaldırmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

