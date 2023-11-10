Ürdünlüler Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenledi

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, İsrail'in 35 gündür aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi. Gösterilerde İsrail karşıtı sloganlar atılırken, pankartlar açıldı. Ürdünlüler, Filistin direnişine desteklerini ifade etmek için bir araya geldi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, İsrail'in 35 gündür aralıksız bombaladığı Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun daveti üzerine başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen Ürdünlüler, En-Nahil Meydanı'na yürüdü.

Başkentin Cebel ez-Zuhur bölgesinde ve İsrail'in Amman Büyükelçiliğine birkaç yüz metre uzaklıktaki Rabie bölgesinde bulunan El-Kaluti Camisi önünde de gösteriler düzenlendi.

Gösterilerde İsrail karşıtı sloganlar atılırken, "Allah'ın zaferi yakındır", "Sınır kapılarını açın ve saldırıyı durdurun", "Gazze kararlıdır" ibarelerinin yer aldığı pankartlar açıldı.

Yürüyüş sırasında AA muhabirine konuşan Ürdünlü avukat Leyla Atta, "Bugün Filistin direnişine desteğimizi ifade etmek için geldik. Ürdün dahil tüm Arap hükümetlerini direnişin terör olmadığını ifade etmeye çağırıyoruz." dedi.

Öte yandan Ürdün Vakıflar Bakanlığının çağrısı üzerine ülke çapındaki tüm camilerde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.