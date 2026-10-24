Ürdün'ün Karak ilinde cenaze törenine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 34 yaralandı

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ÜRDÜN'ün Karak vilayetinde bir kilisede düzenlenen cenaze törenine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Ürdün'ün güneyinde yer alan Karak vilayetine bağlı Hammud köyündeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında silahlı saldırı gerçekleşti. Ürdün Kamu Güvenliği Direktörlüğü ile İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, tören esnasında kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 27'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Saldırının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah sanal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kınadı. Saldırıyı bir terör eylemi olarak nitelendiren Kral Abdullah, "Ürdünlülerin kanı değerlidir. Bu ülkeye el uzatmaya cüret eden herkese demir yumrukla vuracağız ve en ağır cezalarla karşılık vereceğiz" dedi.

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan da güvenlik yetkilileriyle bölgede toplantı düzenleyerek soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları, cenaze töreninin başlamasından kısa süre sonra bir araçla gelen silahlı kişilerin kiliseye doğru ateş açarak içeri girdiğini aktardı. Güvenlik güçleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı açıklamayla ibadethanede ve cenaze töreni sırasında düzenlenen saldırıyı kınayarak sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı