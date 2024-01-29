Ürdün'de ABD üssüne saldırı! Biden İran'ı işaret etmişti... Tahran sessizliğini bozdu

Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 34 asker yaralandı. ABD askerlerine yönelik saldırı sonrasında suçlamaların yöneltildiği İran'dan saatler sonra ilk açıklama geldi. Tahran, saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD basını saldırının İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini yazdı. İran ise Ürdün'de 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıyla bağlantısı olmadığını belirtti. İran'ın resmi haber ajansı (IRNA), İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin açıklamalarını aktardı. BM temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın bu saldırıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Çatışma, ABD kuvvetleri ve bölgedeki direniş güçleri arasındaki karşılıklı misillemedir." denildi.

ABD ASKERİ ÜSSÜNE SALDIRI

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 34 kişinin yaralandığını bildirmişti. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, yaralanan 8 personelin daha üst düzey bakım için Ürdün dışına tahliye edildiği ancak durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

DÜŞMAN ATEŞİ SONUCU İLK KAYIP

Açıklamada, "Saldırı, Ürdün Savunma Ağı'nın 22. Kulesi'nde bulunan lojistik destek üssünde meydana geldi. Üsse konuşlandırılan yaklaşık 350 ABD Ordusu ve Hava Kuvvetleri personeli, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için koalisyona destek de dahil olmak üzere bir dizi kilit destek işlevini yürütüyor." ifadelerine yer verildi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken, düşman ateşi sonucu ilk kez ABD askerlerinin hayatlarını kaybettiği vurgulandı.

BİDEN İRAN'I İŞARET ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından İran'ı işaret etmişti. Biden, saldırının Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. ABD Başkanı, saldırıyı İran destekli militan grupların yaptığını ve uygun zamanda hesabının sorulacağını belirtti.

ABD'DEN MİSİLLEME ÇAĞRISI

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ise Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'a İran'a misilleme çağrısında bulundu. Cotton, "Joe Biden, birliklerimize yönelik saldırılara göz yumarak, milyarlarca dolar rüşvet vererek, İran'ı yıllarca cesaretlendirdi. Askerlerimizi ortada bıraktı" dedi.