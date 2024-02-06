Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cibuti'deki Sultan II. Abdülhamit Camii'ni ziyaret etti

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarına devam ettiği Cibuti'de Sultan II. Abdülhamit Camii'ni ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cibuti Cumhurbaşkanı Sayın Ismail Omar Guelleh'in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, Cibuti'de Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme ve semalarında İstanbul usulü ezanı duyma isteğini belirtmesi üzerine inşa edilen Cibuti'nin en büyük camisindeyiz; Sultan II. Abdülhamit Camii. Türkiye'nin Cibutili kardeşlerine hediyesi olan Sultan II. Abdülhamit Camii'nde, tek yürek olarak 6 Şubat 2023 asrın felaketinde yitirdiğimiz canlarımızı okunan Mevlid-i Şerif ve edilen dualarla bir kez daha rahmetle yad ediyoruz" dedi.