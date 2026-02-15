Ünlü yönetmen Spike Lee'den Filistin'e destek
NBA All-Star organizasyonunu takip eden Ünlü yönetmen Spike Lee, Filistin bayrağı ve kefiyesini içeren çanta takarak Filistin'e destek oldu.
- Spike Lee, NBA All-Star hafta sonu maçlarında Filistin bayrağı ve kefiyesini içeren bir çanta kullandı.
- Spike Lee, sosyal medya hesaplarından Gazze'deki insani krize dikkat çekmek için Filistin bayrağı paylaştı.
Ünlü film yönetmeni Spike Lee'den Filistin'e destek geldi. Spike Lee, Filistin'e desteğini NBA maçlarında "Filistin desenli çanta" ile gösterdi.
ÜZERİNDE FİLİSTİN BAYRAĞI OLAN ÇANTA KULLANDI
ABD'nin Los Angeles şehrinde oynanan NBA All- Star hafta sonu maçlarını salondan takip eden Spike Lee'nin, Filistin bayrağı ve kefiyesini içeren çantayı kullandığı görüldü.
FİLİSTİN BAYRAĞI PAYLAŞTI
Irkçılık karşıtı ve insan hakları temalı duruşuyla tanınan Lee, daha önce de sosyal medya hesaplarından, Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek için Filistin bayrağı paylaştı.